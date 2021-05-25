وزيرة الصحة تعلن استلام 102.960 جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، انها وزارتها استلمت 102.960 جرعة من لقاح فايزر من اليونسيف عبر مؤسسة كوفاكس.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، أنه جرى إرسال 46.800 جرعة من الجرعات المستلمة إلى قطاع غزة ، مناشدة المواطنين في القطاع بأخذ التطعيمات خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة.

وتابعت الوزيرة الكيلة قائلة: "ساهم العدوان الإسرائيلي الأخير على أهلنا في قطاع غزة في تفاقم الوضع الصحي في خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا ، حيث ساهم وسيساهم تشريد مئات العائلات من بيوتهم إلى المدارس والشوارع والأماكن العامة في انتشار الوباء بشكل كبير".

وأكدت وزيرة الصحة أن تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا سيساعد في التخفيف من انتشار الفيروس.