من هو ديفيد برنيع رئيس " الموساد " الإسرائيلي .. وهذه مهامه !

ديفيد برنيع رئيسا لجهاز الموساد التابع للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمسؤول الأول عن العمليات الأمنية الخارجية ، وفي هذه المقالة خصصناها لكم للتعرف على شخصية ديفيد برنيع وعن طبيعة مهامه ، بعد أن عينه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاثنين الموافق 24 مايو الحالي ، خلفا ليوسي كوهين .

وكانت وسائل إعلام عبرية منها صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية"، قد ذكرت أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هوية رئيس "الموساد" الجديد الذي اكتفت وسائل إعلام عبرية في السابق بالإشارة له بالحرف "د".

وجاء إعلان نتنياهو الجديد بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة "أفيخاي مندلبليت" على تعيين "برنيع" خلفا لرئيس الموساد الحالي كوهين الذي تنتهي ولايته مطلع يونيو/حزيران المقبل، وهذا جاء على قناة "كان" الرسمية .

وأبلغ مندلبليت، رئيس كيان الاحتلال صباح الاثنين بأنه ليس هناك مانعا قانونيا لتعيين نائب رئيس الموساد برنيع لرئاسة الجهاز خلفا لكوهين.

من هو رئيس الموساد ديفيد برنيع :

ديفيد برنيغ ، عمل في السنوات السابقة في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة المعروفة باسم (ماتكال) وهذه الوحدة التابعة لجيش الاحتلال تعد من نخبة القوا الخاصة في وزارة الحرب "الإسرائيلية".

التحق رئيس "الموساد" الحالي برنيع (56 عاما) في عام 1996 بـجهاز "الموساد" مدة ستة سنوات من (2013- 2019) قائدا لشعبة "تسوميت" المسؤولة عن تجنيد الجواسيس، قبل أن يتم تعيينه في 2019 نائبا لرئيس الجهاز، بحسب قناة "كان" الرسمية "الإسرائيلية".

قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو: إن "المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل واحد وواحدة منكم (عناصر الموساد) هي منع إيران من التزود بسلاح نووي، هذه هي المهمة العليا"، جاء ذلك خلال مراسم تعيين برنيع في مدينة "تل ابيب" المحتلة.

سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي سواء تم التوصل إلى اتفاق مع طهران أم لا؛ لأن الحديث يدور حول وجودنا، هذه هي مهمتكم الأولى، ويضيف نتنياهو.

مساء الاثنين، مددت الجمهورية الإيرانية، مهلة وكالة الدولية للطاقة الذرية لتسجيل بيانات كاميرات المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية، مدة شهرًا آخر.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران مددت شهرًا آخر بشأن مراقبة المنشآت النووية بعد انتهاء مهلة 3 اشهر كانت إيران قد حددتها للطاقة الذرية.

وأفادت موقع قناة العالم، ان السلطات الإيرانية مددت مهلة تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي كحد اقصى في إشارة منها لتجديد حسن نواياها من جهة اخرى لتسوية المشاكل العالقة.

في حين أن السبب الأساسي لفشل الاتفاق النووي هو "نكث العهود من قبل امريكا وتقاعس الاوروبيين من جهة أخرى"، وفق القناة.

بدوره، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبه 60 و20 و5 بالمئة، موضحًا أن المنظمة ستتواصل وأن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يتجاوز 90 كلغ.

وبناء على القانون الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي يترتب أن يبلغ 120 كلغ في غضون عام.

كما وأعلن صالحي، أن مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة هو اكثر من 2/5 كلغ واليورانيوم المخصب بنسبة 5 بالمائة يتجاوز الـ5 اطنان وان النشاطات النووية الايرانية مستمرة .