سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري بشكل مستمر سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، لما له من اهمية للكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال، للتعرف على الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

حافظ سعر الدولار في لبنان على مكاسبه، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، خلال تعاملات السوق السوداء.

الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ازمة الاقتصاد اللبناني

ويعاني لبنان من أزمة ديون بدأت في أواخر 2019، اثرت على الاقتصاد وما زالت حتى الان حيث انخفض سعر صرف الدولار.