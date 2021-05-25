ابو مرزوق يرد على اتهامات بيلاروسيا لحركته حول حادثة طائرة قادمة من اليونان

نفى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الإثنين، علاقة حركته بحادثة تحويل بيلاروسيا، مسار طائرة قادمة من اليونان، واعتقال معارض على متنها.

وكانت السلطات البيلاروسية، قد أرغمت طائرة تابعة لشركة "رايان إير"، قادمة من اليونان، على الهبوط في عاصمتها "مينسك"، لاعتقال ناشط كان على متنها، مما تسبب بموجة انتقادات أوروبية.

وبرّرت بيلاروسيا فعلها بالادعاء بتلقيها تهديداً إلكترونياً منسوباً لنشطاء بحركة حماس، بتفجير قنبلة في الطائرة، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال أبو مرزوق، إن "اتهامات وزارة النقل البيلاروسية لا أساس لها من الصحّة، كما أنها كاذبة وسخيفة".

وأضاف، في تغريدة على تويتر: "نؤكد أن معركة حركة حماس منذ تأسيسها هي مع الاحتلال الاسرائيلي حصرًا".