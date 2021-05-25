سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، لما له من اهمية للكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال، للتعرف على الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

وشهد سعر الدولار في سوريا، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3120 ليرة للشراء، و3200 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة، وحذر البنك المركزي السوري المواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي المزور" في البلاد، وسط محاولات السيطرة على مصادرها وتوزيعها.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

سعر اليورو

ووصل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3804 ليرات للشراء، و3907 ليرات للبيع.

الجنيه الاسترليني

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4404 ليرات للشراء، و4527 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 830 ليرة للشراء، و854 ليرة للبيع

الدرهم الاماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 846 ليرة للشراء، و871 ليرة للبيع.

الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، الثلاثاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية، عند 10352 ليرة للشراء، و10643 ليرة للبيع.

وتشهد سوريا غدا الأربعاء انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع الازمة في سوريا.