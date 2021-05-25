حماس تطالب الاونروا بالاعتذار للشعب الفلسطيني

اعتبرت حركة حماس تصريحات ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في غزة، للقناة "12" الإسرائيلية حول العدوان الأخير على القطاع بأنها تحريض مباشر على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم.

و طالبت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالاعتذار بشكل رسمي للشعب الفلسطيني ولكل ضحايا العدوان على غزة.

و اضافت: "صدمنا في حركة حماس من تصريحات السيد ماتياس؛ والذي نصّب نفسه محللا عسكريا أو ناطقا باسم جيش الاحتلال".

وأشارت حماس إلى أن شمالي "برر استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه".

و قالت الحركة في بيانها: "نذكر السيد شمالي بأنه مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وظيفته الأساسية هي حماية وتشغيل وغوث اللاجئين، وليس تبرير العدوان عليهم بقتل أطفالهم وهدم منازلهم".

و تابع بيان حماس : "كما نذكره أننا في هذه الجولة فقط من العدوان على شعبنا فقدنا أكثر من 250 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، إضافة إلى حوالي 2000 جريح معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضافت: "كما تم قصف آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها، وتم استهداف المئات من المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية".

وأكدت ضرورة أن يلتزم كل مسؤولي الأونروا بالتفويض الممنوح لهم من الأمم المتحدة في أداء وظيفتهم في حماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين، واتخاذ كل ما يلزم لعدم تكرار ذلك.

ودعت حركة "حماس" إلى اتخاذ كل ما يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق من ارتكب هذا الخطأ الجسيم (في الإشارة إلى تصريحات شمالي).

واستطردت: "نعتز بدور الأونروا التاريخي في خدمة شعبنا الفلسطيني، وحريصون على استمرار العلاقات الطيبة مع المؤسسة في خدمة شعبنا وتثبيت حقوقه التاريخية".