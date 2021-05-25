قائد ميداني في "حزب الله" : انتقلنا من مرحلة الدفاع الى الهجوم وهو ما يرعب الكيان

قال قائد ميداني في المقاومة الاسلامية "حزب الله" اليوم الثلاثاء، :"إن قواعد الاشتباك التي لجمت العدو الإسرائيلي بدأت مقدماتها في العام 1993 وصولا ل2006 ، حيث ثبتت المعادلة التي اقرّها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "بيروت مقابل تل ابيب".

وأضاف القائد :" انتقلنا من الفكر الدفاعي الى العمل الهجومي، وهذا الذي أرعب الاحتلال الإسرائيلي أكثر، ونحن في سوريا كان فكرنا كله هجومي، وقاتلنا بعدة أشكال من الجغرافيا، في المناطق الجبلية والصحراوية والمدن بكل معنى الكلمة، وفي بيئات مناخية مختلفة".

وأكد ان أفضل ما حققته المقاومة إلى الآن وبعد 21 عامًا، هو تحويل جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى جيش مسلوب إرادة القتال، بينما تزداد تجربة المقاومة يومًا بعد يوم، بالتدريب والتأهيل.

وتابع القائد: "أما قواعد الاشتباك الحالية هي منع العدو "الإسرائيلي" من ارتكاب أي حماقة، وإفهامه ان أي حماقة يرتكبها بحق مجاهدينا أو مدنيينا او بنانا التحتية او قواعدنا لن تمر دون حساب".

جدير ذكره انه تحتفل المقاومة الاسلامية في لبنان اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بذكرى الانتصار على الاحتلال الاسرائيلي وانسحابه من جنوب لبنان.