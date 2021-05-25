السعودية تغلق المجال الجوي امام الطائرات "الاسرائيلية"

افادت وسائل الاعلام العبرية اليوم الثلاثاء، أن السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من "إسرائيل".

و اوضحت القناة العبرية الـ 13 أن طائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية، ستتجه إلى دبي، ممنوعة من الإقلاع من مطار بن غوريون.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية "إسرائيلية" إلى دبي، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحافية حينها أن الموافقة السعودية، تشمل ضوء أخضر بعبور الطيران الإسرائيلي عبر الأجواء السعودية، وجاءت قبل نحو 16 ساعة من موعد انطلاق الرحلة المذكورة التابعة لشركة "يسرائير"، في أعقاب ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بطلب إسرائيلي.

وبدون المرور في الأجواء السعودية، ستضطر الشركة الإسرائيلية إلى إلغاء رحلتها، حيث سيتعين عليها استخدام مسار التفافي عبر خليج عدن وبحر العرب الأمر الذي سيضاعف المسافة التي يتعين على الطائرة قطعها حتى دبي، ما سيجعل هذا المسار غير عملي، كون الشركة تستخدم طائرات إيرباص A320 ذات مدى محدود نسبيا.