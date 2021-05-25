الصحة: 10 حالات وفاة و557 اصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة و557 اصابة جديدة بـفيروس كورونا و522 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، الخليل 1، بيت لحم 1، جنين 1، سلفيت 1"، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأوضحت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 14، نابلس 36، جنين 16، قلقيلية 3، سلفيت 3، الخليل 13، رام الله والبيرة 20، طوباس 1، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 448".

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، نابلس 23، جنين 20، سلفيت 1، الخليل 25، رام الله والبيرة 23، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 390".

كما لفتت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرةً إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.

ونوهت الكيلة ان عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 290,505 بينهم 203,161 تلقوا الجرعتين من اللقاح.