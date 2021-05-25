سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في مصر والدولار مقابل الجنيه والعملات الاخرى، وهو موضوع يهم الكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

يسعى فلسطين اليوم لتقديم كل جديد للمتابعين فيما يخص اسعار العملات والذهب وغيرهما، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في مصر، ولمعرفة اسعار الدولار في مصر تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك اليوم.

كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أعلى مستوى للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

سعر اليورو

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.

سعر الإسترليني

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و 22.24 جنيه للبيع، أمس.

الريال السعودي

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتيي

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

الدينار الكويتي

ووصل متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.