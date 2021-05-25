والد الجندي هدار غولدين يعتبر فتح معبر كرم ابو سالم خسارة كاملة للقيم "الاسرائيلية"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:52 م
25 مايو 2021
عائلة غولدين
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عقب سيمحا غولدين والد الضابط "هدار" الأسير لدى المقاومة في غزة منذ 2014 على قرار فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات "إنسانية" لغزة قائلا: " إن القيادة "الإسرائيلية فقدت ببساطة بوصلتها الأخلاقية والقدرة على التمييز بين الخير والشر".

و اعتبر غولدين أن توريد بضائع لغزة بينما هم يسيئون إلى مواطني "إسرائيل" ويحتجزون جنود الجيش الذين خرجوا للقتال والدفاع عن "الوطن"، إنها خسارة كاملة للقيم، حسب تعبيره.

و دعا والد الجندي الاسير رئيس الأركان ووزير الحرب إلى الاستيقاظ فورا من غفلتهم وإعادة حساب المسار، قائلاً: "لن يمرر الاسرائيليون هذا الاستهتار".

كما طالب بإعادة الجنود على الفور.

#هدار جولدين #الجنود الاسرى #فتح كرم ابو سالم

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