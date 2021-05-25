والد الجندي هدار غولدين يعتبر فتح معبر كرم ابو سالم خسارة كاملة للقيم "الاسرائيلية"

عقب سيمحا غولدين والد الضابط "هدار" الأسير لدى المقاومة في غزة منذ 2014 على قرار فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات "إنسانية" لغزة قائلا: " إن القيادة "الإسرائيلية فقدت ببساطة بوصلتها الأخلاقية والقدرة على التمييز بين الخير والشر".

و اعتبر غولدين أن توريد بضائع لغزة بينما هم يسيئون إلى مواطني "إسرائيل" ويحتجزون جنود الجيش الذين خرجوا للقتال والدفاع عن "الوطن"، إنها خسارة كاملة للقيم، حسب تعبيره.

و دعا والد الجندي الاسير رئيس الأركان ووزير الحرب إلى الاستيقاظ فورا من غفلتهم وإعادة حساب المسار، قائلاً: "لن يمرر الاسرائيليون هذا الاستهتار".

كما طالب بإعادة الجنود على الفور.