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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021

وشهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 25 -5- 2021، ارتفاعاً رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

اسعار الذهب في السعودية اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم مسجلا 226.90 ريال (60.51 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)، إلى 5433 ريال (52.94 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 170.18 ريال (45.38 دولار).

الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 132.36 ريال (35.30 دولار).

اوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7061.25 ريال (1883 دولارا).

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1588.33 ريال (423.55 دولار).

السعر العالمي

وعالميا هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.