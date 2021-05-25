إعفاء كافة المرافق السياحية في غزة من الترخيص لعام 2021

قررت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إعفاء كافة المرافق السياحية في القطاع من الترخيص لهذا العام 2021.

وأعلن المدير في الوزارة زكريا الهول، في وقفة تضامنية امام برج الجلاء المدمر وسط مدينة غزة، أن وزارته قررت إعفاء جميع المرافق السياحية من الترخيص وتشمل مكاتب سياحة والسفر والفنادق والشاليهات والمطاعم السياحة.

ويأتي هذا الإعفاء الجديد، بعد أن دمر جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على القطاع، عشرات المرافق السياحية، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل وتسريح العاملين، وبالتالي تكبدها خسائر مادية كبيرة.