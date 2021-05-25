الفطر الأصفر أكثر خطورة من الاسود والابيض ..تعرف على الاعراض ؟

بعد الحديث مطولاً عن انتشار الفطر الاسود والابيض في الهند ظهر ما هو اكثر فتكاً هو الفطريات الصفراء وهي أكثر عدوى نتيجة انتشار العفن البيئي والظروف غير الصحية

ووفقًا للتقارير الهندية بموقع تايمز أوف إنديا تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في منطقتى غازي آباد، وأوتار براديش على الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة ، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

ويشير الخبراء إلى أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر ترويعًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية بسبب تسرب القيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، ويمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد لذلك، بينما لا يزال من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

سبب الاصابة

من المهم معرفة أن معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف غير الصحية سوء النظافة ، أو الموارد الملوثة (بما في ذلك الطعام)، أو الإفراط في استخدام المنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين.

ولا يزال المرضى الذين يعانون من الأمراض المصاحبة أو يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة معرضين لخطر أكبر للإصابة بالعدوى.

أعراض الإصابة بالفطر الأصفر

يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضًا مزعجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءًا هو أنه يبدأ في الانتشار في الجسم داخليًا ، ويسبب أعراضًا مختلفة جدًا في البداية.

بعض الأعراض المعروفة للعدوى في الوقت الحالي هي:

تبدأ العدوى الفطرية بالانتشار داخليًا وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتترك المريض بلا طاقة هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخمول الحاد والتعب والإرهاق.

ضعف الشهية: يمكن أن يؤدي انتشار العدوى الفطرية أيضًا إلى اضطراب عملية الهضم يمكن للمرضى الإبلاغ عن أعراض مثل فقدان الشهية وعادات الأكل السيئة فجأة.

فقدان الوزن وضعف التمثيل الغذائي: قد تكون التغييرات الأيضية أيضًا من الأعراض التي يجب الانتباه إليها الآن حيث يقول الخبراء إن فقدان الوزن غير المعتاد يمكن أن يكون علامة على أن الشخص يحتاج إلى فحص طبي، خاصة إذا كان يُظهر أيضًا أعراضًا مشابهة للعدوى الفطرية الأخرى في الدورة الدموية في الوقت الحالي.

تشوه العين: يقول الخبراء إن الحالات الخطيرة من الفطريات الصفراء يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابة المريض بالعيون الحمراء.

طرق علاج الفطر الأصفر

حقن أمفوتيريسين ب، وهو دواء مضاد للفطريات، هى العلاج الوحيد المعروف لمكافحة العدوى.