كورونا غزة : 5 حالات وفاة وتسجيل " 448 " إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:48 ص
25 مايو 2021
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اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 25/5/2021 ، عن تسجيل 5 حالات وفاة ليرفع وفيات كورونا منذ بداية الجائحة لـ"1009" ، وتسجيل "448 " اصابة جديدة بعد اجراء 1341 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

واوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 124 حالة ، في حين وصل اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 107442 اصابة ، و       اجمالي الحالات النشطة 2356 حالة واجمالي المتعافين 104077 حالة .

وبشأن التطعيمات ، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخصن ، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38841 شخص.

 

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