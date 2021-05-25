كورونا غزة : 5 حالات وفاة وتسجيل " 448 " إصابة جديدة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 25/5/2021 ، عن تسجيل 5 حالات وفاة ليرفع وفيات كورونا منذ بداية الجائحة لـ"1009" ، وتسجيل "448 " اصابة جديدة بعد اجراء 1341 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

واوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 124 حالة ، في حين وصل اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 107442 اصابة ، و اجمالي الحالات النشطة 2356 حالة واجمالي المتعافين 104077 حالة .

وبشأن التطعيمات ، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخصن ، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38841 شخص.