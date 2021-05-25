أول خسوف كلى للقمر في السنة غدا فهل ستشهده فلسطين؟

من المقرر ان يشهد العالم أول خسوف كلي للقمر غدا الاربعاء 26/5/2021 ، حيث يغطي ظل الأرض 100,9% تقريباً من سطح القمر، وسط تساؤلات بشأن امكانية رؤية الخسوف في فلسطين .

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري اكد أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد سوف يحدث خسوف كلى للقمر غدا الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، ويتفق توقيت وسط هذا الخسوف مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442هـ .

وقال الدكتور اسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد بأنه يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها ( جنوب شرق أسيا– قارة أستراليا – الأمريكتين – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية)، وسط تعذر رؤيته في عدد من الدول العربية ومنها فلسطين.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريباً، ويستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثون ثانية، ولن يمكن رؤيتة في مصر.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.