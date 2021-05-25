مسؤول امريكي: نركز جهودنا حاليا لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز حاليًا على إعادة إعمار قطاع غزة، بعد سريان وقف إطلاق النار من المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول الأمريكي: "إن المساعدات لغزة ستذهب في المقام الأول من خلال الأمم المتحدة بمشاركة السلطة الفلسطينية برام الله".

وأضاف المسؤول وفقًا لقناة الحرة الأمريكية: "إن واشنطن تتواصل مع دول الخليج ودول مانحة أخرى لبحث سبل تمويل عملية إعادة الإعمار"، مشيرا أن " مصر ستلعب دورا في إيصال المساعدات إلى القطاع".

وأكد أن "عدم إجراء محادثات مع حركة "حماس" يطرح تحديا في الوقت الراهن"، معربا عن أمله في "إعادة دور السلطة لغزة بشكل ما".

وأشاد المسؤول الأمريكي بالدور الذي لعبته مصر وقطر والأردن وجهات أخرى للتوصل إلى تطبيق وقف النار بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جولة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط تستهدف تعزيز استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.

يُشار إلى أن بلينكن بدأ زيارته للشرق الأوسط "فلسطين ومصر والاردن" أمس الاثنين 23-5-2021 وستستمر زيارته وفقًا لما هو مخطط له حتى تاريخ 27-5-2021