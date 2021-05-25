مئات النواب الامريكيون يدعون بايدن لمحاسبة "إسرائيل" !

دعا مئات النواب الديمقراطيون في أمريكا الرئيس جو بايدن لمحاسبة "إسرائيل" بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة والذي راح ضحيته نحو 253 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا.

يُشار إلى أن أكثر من 500 عضو من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي وقعوا على رسالة تدعو بايدن لـ"محاسبة الحكومة الإسرائيلية" بعد عدوانها غزة.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الرسالة تدعو الرئيس إلى بذل المزيد في “حماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة "إسرائيل" على عدد القتلى غير المتكافئ الذي تسببت به القوات الإسرائيلية مقارنة بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون”.

ووقع الرسالة، التي صدرت الاثنين، الموظفون والمنظمون الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية لبايدن، في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 22 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.