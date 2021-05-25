د. الشخرة : قطاع غزة يشهد ارتفاعاً بإصابات كورونا بعد العدوان والصحة تتابع

أكد الدكتور كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء 25/5/2021 ، انه بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد الاصابات الوفيات بفيروس كورونا في القدس والضفة المحتلة ، الا ان قطاع غزة يشهد زيادة في نسبة الاصابات حيث بلغت 30% ، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الاخير على قطاع غزة ، وعدم اتباع الاجراءات الوقائية

وقال الشخرة خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان قطاع غزة يشهد ارتفاعاً في نسبة الاصابات في كورونا رغم الانخفاض الكبير لعدد الاصابات قبل العدوان على القطاع ، مشيراً الى ان وزارة الصحة على اتصال مباشر مع قطاع غزة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تفاقم الوضع الصحي .

وقال الشخرة ان فلسطين لم تسجل أي اصابات بالطفرة الهندية بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال ، موضحاً ان الطفرات البريطانية والبرازيلية هي التي وصلت لفلسطين وكانت البريطانية لها نصيب الاسد .

وبالنسبة للتطعيمات ، أوضح ان 500 الف مواطن تلفوا اللقاح في فلسطين بنسبة 15% وسيتم اعطاء اللقاح لكافة الفئات، موضحاً انه من المتوقع وصل دفعة كبيرة اليوم الثلاثاء من لقاح فيزر للأراضي الفلسطينية وسيتم توزيعها على كافة المحافظات .

وتابع : ستصل دفعات كبيرة خلال الايام القادمة لفيزر و"سبوتنيك" بعد تعاقد وزارة الصحة معهم .