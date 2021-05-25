شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 25-5-2021 انخفاضًا بسيطًا على الأسعار مقابل الشيكل الإسرائيلي.

ويعد الذهب من اكثر العملات التي يبحث عن اسعارها فئة الشباب المقبلين على الزواج والتجار واصحاب رؤوس الأموال.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين وجاءت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 196.49 شيكل $60.46

سعر الذهب عيار 22 180.12 شيكل $55.42

اسعار الذهب عيار 21 171.93 شيكل $52.90

اسعار الذهب عيار 18 147.37 شيكل $45.34

سعر الذهب عيار 14 114.62 شيكل $35.27

سعر الذهب عيار 12 98.25 شيكل $30.23

اسعار أوقية الذهب 6,111 شيكل $1,880

اسعار جنيه الذهب 1,375 شيكل $423.21

اسعار كيلو الذهب 196,490 شيكل $60,457

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 مايو 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

23 مايو 196.97 172.36 147.73 114.90 98.49

22 مايو 196.99 172.37 147.75 114.91 98.50

21 مايو 196.87 172.26 147.65 114.84 98.43

20 مايو 196.70 172.11 147.52 114.74 98.35

19 مايو 196.75 172.16 147.56 114.77 98.37

18 مايو 195.65 171.20 146.74 114.13 97.83

17 مايو 196.82 172.22 147.62 114.81 98.41

16 مايو 194.28 170.00 145.71 113.33 97.14

15 مايو 194.27 169.99 145.71 113.33 97.14