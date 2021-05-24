استقرار اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 25-5-2021

سجلت اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 استقرارا وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، صعدت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 156 ألفا و500 ليرة للشراء، و157 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 134 ألفا و71 ليرة للشراء، ونحو 134 ألفا و571 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السورية غير الرسمية نحو 186 ألفا و283 ليرة للشراء، و191 ألفا و113 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 163 ألفا و70 ليرة للشراء، و167 ألفا و298 ليرة للبيع.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118 ألفا و385 ليرة للشراء، و121 ألفا و455 ليرة للبيع.