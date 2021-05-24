ايران تمدد لوكالة الطاقة الذرية مراقبة منشآتها الذرية مدة شهر آخر

مددت الجمهورية الإيرانية، اليوم الاثنين، مهلة وكالة الدولية للطاقة الذرية لتسجيل بيانات كاميرات المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية، مدة شهرًا آخر.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران مددت شهرًا آخر بشأن مراقبة المنشآت النووية بعد انتهاء مهلة 3 اشهر كانت إيران قد حددتها للطاقة الذرية.

وأفادت موقع قناة العالم، ان السلطات الإيرانية مددت مهلة تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي كحد اقصى في إشارة منها لتجديد حسن نواياها من جهة اخرى لتسوية المشاكل العالقة.

في حين أن السبب الأساسي لفشل الاتفاق النووي هو "نكث العهود من قبل امريكا وتقاعس الاوروبيين من جهة أخرى"، وفق القناة.

بدوره، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبه 60 و20 و5 بالمئة، موضحًا أن المنظمة ستتواصل وأن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يتجاوز 90 كلغ.

وبناء على القانون الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي يترتب أن يبلغ 120 كلغ في غضون عام.

كما وأعلن صالحي، أن مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة هو اكثر من 2/5 كلغ واليورانيوم المخصب بنسبة 5 بالمائة يتجاوز الـ5 اطنان وان النشاطات النووية الايرانية مستمرة .