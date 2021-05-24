ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في الاسواق الجزائرية ارتفاعا خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، مع استقرار الأسعار عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 8091 دينارا (60.62 دولار).

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، مستوى 7417 دينارا (55.57 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7080 دينارا (53.05 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6069 دينارا (45.47 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4720 دينارا (35.36 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 4046 دينارا (30.31 دولار).

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 251 ألفا و646 دينارا (1885 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و642 دينارا (424.38 دولار).

وعالميا، استقر الذهب اليوم عند 1881.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1882.10 دولار للأوقية.