"جيش العاصفة" تنظم مسير عسكري لزيارة عوائل شهداء معركة "سيف القدس"

نظمت كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح مسيراً عسكرياً، لزيارة بيوت عزاء شهداء معركة "سيف القدس" انطلاقاً من محافظة رفح مروراً بمحافظة خانيونس ومحافظة الوسطى.

وشارك في المسير العسكري قيادة كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة بالمحافظات وعددًا من مقاتلي الكتائب.

وتأتي هذه الزيارة وفاء لدماء الشهداء وعرفاناً بدور أسرهم وعوائلهم, وتأكيداً على خيار الجهاد والمقاومة كخيار وحيد لتحرير أرضنا ومقدساتنا, وكان في استقبال الوفد الزائر عوائل الشهداء واللذين رحبو بمقاتلي وقيادة الكتائب مؤكدين التفافهم خلف خيار المقاومة.

وفي كلمة لأحد مقاتلي الكتائب في بيوت عزاء الشهداء تحدث عن مناقب وصفات الشهداء مشيداً بشجاعتهم وبسالتهم في ميادين القتال لمواجهة العدو مؤكدين بأن الكتائب ستكون في خندق واحد لمواجهة اي عدوان قادم ولحماية شعبنا.













