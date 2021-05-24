صحة غزة تؤكد: ارتفاع اجمالي شهداء عدوان الاحتلال الأخير على القطاع

أكدت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع شهداء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، الذي استمر 11 يومًا.

وأفادت الصحة، عند الساعة 10:30 مساءً، خلال تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بأن اعداد الشهداء وصل إلى 253 شهيدًا بينهم 66 طفل و 39 سيدة و 17 مسن اضافة الى 1948 اصابة بجراح مختلفة.

وشن جيش الاحتلال عدوانًا هجوميًا عنيفًا على قطاع غزة بدء في 10 مايو واستمر مدة 11 يومًا، قصفت خلالها الطائرات منازل المواطنين وابراج سكنية ومنشآت مختلفة، إلى جانب تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي.