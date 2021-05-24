طالع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 25 – 5 – 2021

في هذه المقالة حول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 25 – 5 – 2021 ، قام فريق فلسطين اليوم بكتابها لمعرفة أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية ، إذ يترتب عليك قراءة المقالة كاملاً .

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية يواصل تسجيل ارتفاع سعر الصرف بنحو 20 ليرة في السوق السوداء ، فيما استقر في البنوك في حين ، قفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق السوداء إلى 12850 ليرة للشراء و12900 ليرة للبيع، مقابل 12830 ليرة للشراء و12880 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية :

المواطنون في لبنان يترقبون في هذه الايام إطلاق "منصة صيرفة" عن طريق "المركزي" بعد أن حدد سعر الصرف الذي سيعتمده عبرها بـ12 ألف ليرة .

الخميس، أعلن المصرف المركزي اللبناني، تحديد سعر صرف بيع الدولار في ما يعرف بـ "منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ 12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار الأمريكي، من دون أن يكشف عن موعد العمل بها حتى الساعة.

ويأتي هذا الإعلان في خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان .

ويطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الجمعة 21 مايو/أيار 2021 وحتى نهار الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا ، وفق ما أوضحه بنك المركزي .

وسيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 مايو/أيار 2021 على أن تدفع الدولارات الأمريكية لدى المصارف المراسلة حصرا.

وفي الدولة اللبنانية باتت أسعار صرف متعددة ، إضافة إلى السعر الرسمي الذي لا يزال معمولا به في المؤسسات الرسمية والمحدد بـ1507 ليرات للدولار الواحد.

كما أن هناك سعر الصرف في المصارف المعمول به منذ أشهر وهو 3990 ليرة، إضافة إلى سعر السوق السوداء بات ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني والذي سبق أن وصل إلى 15 ألف ليرة قبل أن يعود إلى ما بين الـ12500 و 13 ألفا .

ونتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة اللبنانية الموافق 25 -5 -2021 ، قد نالت اعجابكم .