بايدن يهاتف السيسي تقديرا لجهود مصر في دعم استقرار المنطقة

تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اكد خلاله بايدن على لتقدير جهود مصر السياسية في دعم واستقرار المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وتم التباحث خلال الاتصال حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية التسوية في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم امريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها.

و اوضح الرئيس الامريكي خلال الاتصال عزم بلاده علي العمل لاستعادة الهدوء واعادة الاوضاع كما كانت عليه في الاراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من اجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك اعادة الاعمار.

وفي هذا السياق جدد الرئيس الأمريكي تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسي والاجهزة المصرية للتوصل الي وقف اطلاق النار الاخير، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الخصوص.