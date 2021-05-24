الاحتلال يقرر إعادة فتح الصيد ومعبر كرم أبو سالم في قطاع غزة غدًا الثلاثاء

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إعادة فتح مساحة الصيد ومعبر كرم ابو سالم التجاري في قطاع غزة غدًا الثلاثاء، بعد أن أغلقتهما قسرًا طيلة العدوان الأخير على القطاع.

وأفاد موقع والا العبري، بأن حكومة الاحتلال قررت إعادة فتح مساحة الصيد وذلك غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 6 صباحا لمسافة 6 أميال بحرية.

من جهته، قال الصحفي "الإسرائيلي" أمير بوخبوط: إنه "سيتم فتح معبر كرم أبو سالم غدا لإدخال مواد تموينية إلى قطاع غزة".

وخلال فترة العدوان "الإسرائيلي" على غزة الذي استمر 11 يومًا، أغلق الاحتلال البحر أمام الصيادين، وبالتالي منعهم من الصيد، ما سبب خسائر كبيرة تكبدها هؤلاء الصيادين جراء هذه الإجراءات التعسفية، إلى جانب إغلاق معبر كرم ابو سالم الامر الذي كاد يتسبب بكارثة انسانية حقيقية في القطاع.