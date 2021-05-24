كتائب القسام للعدو: إن عدتم عدنا و إن زدتم زدنا

قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين: " لقد ثبتنا معادلة القصف بالقصف والهدم بالهدم والدم بالدم وصواريخنا في مرابضنا جاهزة تنتظر القرار دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى".

و اكد قائد في كتائب القسام خلال حفل تأبين نظمته حركة حماس في غزة لشهداء معركة سيف القدس، أننا لبينا نداء القدس وأظهرنا بعض ما عندنا وما خفي كان أعظم، ونقول للعدو بكل وضوح " إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

و اضاف: "إن هذا النصر هو ثمن دماء الشهداء ونتيجة مباركة لأداء مجاهدينا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة."

وشدد على عدم السماح للعدو بأن يعبث بمقدساتنا وقبلتنا الأولى، قائلاً "نبشركم بأن المقاومة بخير وكتائب القسام بألف خير، أيدينا على الزناد، ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد، وأن منطق العربدة لن يواجه إلاّ بالصمود والثبات والتحدي.