كل ما يتعلق بأخبار الغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 - 1442

طفا على السطح وفي وسائل الاعلام خبر إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 - 1442 ، وبعد تداول الخبر بسرعة كبيرة بين المواطنين والمقيمين بدأوا بالبحث على مواقع الانترنت نظام العمل الجديد بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية ، ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة لإجابة عن استفسارات الجمهور السعودي ، تابع معنا هذه المقالة التي لاقت رواجًا كبيرًا وواسعًا .

ويبحث الناس عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 ، في حين يتساءل السعوديين لاسيما المقيمين في المملكة عن الخدمات عبر منصة أبشر للتوظيف، وخاصة أنهم ظلوا يعانون من نظام الكفالة السعودي لسنوات وسط قدوم الآلاف من العاملين سنويا إلى المملكة.

السعوديون عكفوا على تقديم نظام جديد للعمل بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 ، وهي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن القائمين عن المبادرة، انها تقدم خدمات متعددة لعل أبرزها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي، لذا كان الغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 فرحة لدى العديد من العاملين في السعودية بعد استغلالهم من قبل الكفالة السعودية.

فريق فلسطين اليوم يحرص دومًا على نشر كل ما يتعلق من أحداث وأخبار تهم الجمهور العربي لاسيما في السعودية، باعتبارها دولة ذات مركز ثقل في العالم العربي الإسلامي ، كما هو الحال مع الغاء نظام كفيل في السعودية 2021 .

ما هو نظام الكفيل :

يسمح النظام داخل المملكة للعامل الأجنبي بدخول الاراضي السعودية والخروج منها بشرط موافقة الكفيل.

كما يحق للكفيل شراء سيارة أو الحصول على قرض وغيرها. وأن المدة المسموح بها وفق نظام الكفيل لتنقل العامل خارج السعودية من شهرين إلى سنة وتختلف تكلفة الحصول على التصريح لها حسب المدة المطلوبة.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 :

ويتساءل الكثير من العاملين داخل المملكة عن فوائد إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2021 وكيفية التعامل معهم بعد ذلك.

بالمقابل، أفاد الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس للكتب العمالي بجدة، بأن هناك حقوق جديدة للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية، وهي:-

أولاً: حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل.

ثانيًا: حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل الكترونيا۔ • حق العامل التنقل من وظيفة لأخرى دون شروط.

ثالثًا: للعامل حرية مغادرة الملكة دون موافقة صاحب العمل. الاستفادة من الخدمات عبر منصة أيشر وقوي.

رابعًا: إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة.

خامسًا: اختبار العامل في بلده قبل استقدامه