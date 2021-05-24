وزير خارجية امريكا الى الاراضي الفلسطينية لتثبيت وقف العدوان

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن اليوم الإثنين، إلى الأراضي الفلسطينية، في جولة تشمل الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن، و كيان الاحتلال في جولة يهدف من خلالها لتثبيت وقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة والتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في القطاع وجهود إعادة إعماره.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الوزير بلينكن "سيبدأ اليوم، الإثنين، جولته في الشرق الأوسط، التي تمتد حتى 27 أيار/ مايو الجاري". وأشارت إلى أن "جولة بلينكن جاءت بناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمناقشة جهود تعزيز وقف إطلاق النار، وتقليل مخاطر اندلاع صراع خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح البيان أن بلينكن "سيتجه أولا إلى إسرائيل، حيث يلتقي بالرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين". وفي رام الله، "سيعقد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية".

وأضاف البيان أن بلينكن "سيتوجه بعدها إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري"، بحسب البيان؛ وأضاف البيان أن بلينكن "سيختتم جولته بزيارة العاصمة الأردنية، عمّان، للقاء الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي".

ولم تذكر وزارة الخارجية الأميركية، في بيانها، مواعيد محددة لجولة بلينكن.