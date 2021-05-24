منصف المرزوقي: "إسرائيل" تلعب بالنار عندما تمس القدس والأقصى

أكد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوق، أن الأهم في المواجهة الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، هو أن الجيل الذي انتفض للقدس نسخة مطابقة للأصل من جيل الانتفاضة الأولى والثانية، معتبرا أن ذلك رسالة لمن يعول على انطفاء جذوة الصراع بتغير الأجيال وهو مطالب بإعادة حساباته.

وقال المرزوقي في حوار نشرته صحيفة الأيام المغربية أمس الأحد: "الشعب الفلسطيني منخرط في الزمن الطويل وسيرمي الجيل وراء الجيل إلى أن يعترف بكل حقوقه، فلا تراهنوا على وهن هذا الشعب العنيد الذي لا تكسر له شوكة مهما كانت القوى المتضافرة ضده".

واعتبر المرزوقي، أن الحدث الأهم الذي عرفته الأراضي المحتلة لا علاقة له بالمواجهة العسكرية مع "حماس"، بل هو الانتفاضة الشعبية الرابعة في أقل من عقدين ما سيشكل كابوسا لإسرائيل، هو هبة شباب الداخل الفلسطيني وعودة اللحمة لشعب موزع بين الخط الأخضر والضفة والقطاع والشتات، والعامل الموحد لهم جميعا هو القدس والأقصى".

وأضاف: "إن إسرائيل تلعب بالنار عندما تمس القدس والأقصى لأنها تعيد بذلك توحيد الشعب الفلسطيني لتنتهي في مواجهة معه على جبهتين داخلية وخارجية".