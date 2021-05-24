حماس تنظم مهرجان لتأبين شهداء "سيف القدس" وسط غزة

نظمت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، مهرجان لتأبين شهداء معركة "سيف القدس" على أرض ملعب اليرموك في مدينة غزة.

وحضر المهرجان قيادات من "حماس" على رأسهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وآخرين، إلى جانب عوائل الشهداء ومواطنين.

وأكد ملثم باسم "كتائب القسام"، أن الشرارة التي أعلنت معركة "سيف القدس" انطلقت من صرخات أهلنا في القس وآهات في الشيخ جراح.

وشدّد على ان القدس "توحدنا وتوحد الامة الإسلامية جمعاء والنصر قادم لا محالة"، وأن "منطق العربدة لن يواجه إلا بالصمود والثبات والتحدي".

وقال الملثم: "أوفينا بوعدنا حينما قلنا إن عدتم عدنا وثبتا معادلة القصف بالقصف والدم بالدم".

ويأتي هذا المهرجان للاحتفال بالانتصار بعد عدوان شنه جيش الاحتلال على القطاع مدة 11 يوميًا، قصفت خلاله الطائرات "الإسرائيلية" مئات الغارات الجوية دمرت منازل وأبراج سكنية وبنية تحتية ومنشآت مختلفة.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 303 شهيد وآلاف الإصابات بينهم حالات خطيرة.