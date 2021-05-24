موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 6 - 2021 لتوزيع 100 دولار على الاسر المتعففة

إليك رابط الفحص الخاص المنحة القطرية لتوزيع المساعدات المالية 100 دولار عن شهر 6-2021 ، وفي هذه الأوقات يبحث المستفيدين عبر مواقع الانترنت عن موعد صرف المنحة القطرية والرابط ، وفي هذه المقالة التي نشرها فريق فلسطين اليوم سنجيب لكم عن هذه الاستفسارات خاصة مع حديث الاعلام العبري عن المنحة ودخول السفير محمد العمادي إلى أراضي القطاع الساحلي ، وفي هذا المضمار ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

ومع نهاية شهر مايو ودخول شهر يونيو يترقب آلاف المستفيدين من نشر رابط فحص المنحة القطرية الجديد شهر يونيو 2021 ، ونقول بانه حتى اللحظة أي من صدور هذا التقرير لم يصدر بيانات أو تصريحات عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة حول اخبار المنحة القطرية .

وفي كل مرة ، يحرص فلسطين اليوم على نشر سلسلة من المقالات الخاصة بالمنحة القطرية نتيجة استفسارات يطلبها المستفيدين من المنحة البالغ عددهم 100 ألف أسرة ، نجيب بها عن استفساراتكم ، وتوزع اللجنة القطرية بواقع 100 دولار لكل عائلة.

هذه المساعدات المقدمة للأسر المتعففة تأتي في إطار الجهود المبذولة من الدوحة في مساعدات أهالي القطاع الساحلي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الفقر والبطالة، لاسيما بين أوساط الشباب. ( المنحة القطرية )





رابط الفحص المنحة القطرية شهر 6 - 2021 :

كما ذكرنا أعلاه أنه حتى الان لم تصدر اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي حول نشر رابط الفحص وموعد توزيعها ، حال تم نشره سوف نوفر لكم الرابط هنا .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي 6-5-2021، اعلن السفير العمادي ، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غد الجمعة الموافق 07/05/2021م، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتمت عملية توزيع مساعدات المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.