استشهاد شاب متأثرًا بجراحه وانتشال 4 أخرين من نفق في خانيونس

استشهد عصر اليوم الاثنين، شاب متأثرًا بجراحه، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ أربعة شهداء من نفق كانت طائرات الاحتلال قصفته ابان العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي استمر 11 يومًا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب متأثرًا بجروحه من خانيونس، وانتشلت أربعة شهداء من نفق خانيونس، فيما أشار مراسلنا، إلى أن عملية البحث عن الشهداء في النفق قد انتهت، ليرتفع اجمالي شهداء النفق إلى 13.

وشنت جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا على غزة، استهدف خلالها عشرات المنازل والابراج السكنية وبنية تحتية، ما أدى لاستشهاد 303 شهيد وآلاف الجرحى.

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