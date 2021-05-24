لجنة دعم الصحفيين تنشر تقريرًا لها بشأن الخسائر التي تكبدها الصحفيين الفلسطينيين خلال العدوان على غزة

نشرت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، اليوم الاثنين، تقريرًا ترصد فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي طيلة فترة العدوان الأخير على قطاع غزة، استمر 11 يومًا، وطال تدمير مقرات صحفية وإعلامية وإصابة صحفيين.

إلينك نص التقرير الصادر عن لجنة دعم الصحفيين :

شهد شهر مايو/ ايار أشد وأبشع الانتهاكات الدموية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، حيث قتل صحفياً بقصف منزله ودمر عشرات المؤسسات الاعلامية في جريمة حرب مكتملة الاركان.

وقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدار 11 يوماً على قطاع غزة، كافة ترسانته القتالية المميتة ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق تحديدا المادة رقم 19 التي كفلت حرية العمل الاعلامي، لا سيما في وقت الازمات والحروب، ويأتي ذلك في إطار محاولة طمس الحقيقة ومنع تغطية الصحفيين لعدوانه على قطاع غزة.

ووصلت انتهاكات الصحفيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من 99 انتهاكاً ضد الصحفيين والإعلاميين، تنوعت ما بين رصد(1) شهيد،(12) إصابة، وتدمير59 مؤسسة إعلامية وشركة انتاج اعلامي ومطابع ودور نشر، و22 منزل صحفي ، وتضرر اكثر من 5 مركبات لصحفيين.

قتل الصحفيين

حيث باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل الصحفي أبو حسين "المذيع في إذاعة صوت الأقصى"، وهو آمن ليلاً بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة بتاريخ19 مايو 2021، في جريمة مروعة مما أدى إلى مقتله وتدمير منزله فوق رأسه.

استهداف الصحفيين

وبشأن استهداف الصحفيين أصيب أكثر من (12) صحافياً جراء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، او خلال تدمير منازلهم، أو خلال إصابتهم من شظايا صواريخ الاحتلال وهم يمارسون عملهم وقيامهم بدورهم في تغطية العدوان الغاشم على منازل المدنيين الأبرياء والأراضي الزراعية والمقار الحكومية والإنسانية والإغاثية، أو خلال تدمير مؤسساتهم الإعلامية .

تفاصيل:

في تاريخ 11 مايو 2021 أصيب مراسل راديو "الشباب" في قطاع غزة الصحافي محمد اللوح، برضوض وكسر خفيف في الضلوع، أثناء تغطيته قصف الطائرات الإسرائيلية لأحد المنازل في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

12-5-2021: أصيب الصحفي الحرّ إيهاب فسفوس بكسر في ركبته نتيجة شدة القصف ووقوعه على الأرض، أثناء تغطيته قصف أحد المنازل في خانيونس جنوب القطاع.

12-5-2021: أصيب أربعة صحفيين وهم مصطفى حسونة ومحمد العالول (من وكالة الاناضول ) وداوود أبو الكاس (من وكالة فلسطين اليوم)، والصحفي محمود الخضري، بجروح متوسطة، جراء قصف طائرة استطلاع السيارة الذين كانوا يستقلونها وتحمل شارة (صحافة press) بصاروخ خلال تغطيتهم الإخبارية في القرية البدوية شمال قطاع غزة.

12-5-2021: أصيب الصحفي عبد الحميد عبد العاطي، مقدّم البرامج في إذاعة "وطن" المحلية ، برضوض في كافة أنحاء جسده نتيجة قوة قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزله في شمال قطاع غزة والتي قذفته شدة الصواريخ نحو مترين و تضرّر منزله بشكل كبير.

13-5-2021: أصيب الصحفي سامي برهوم مراسل قناة "تي آر تي عربي" (TRT) جراء سقوط صواريخ أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بجانب فريق القناة، أثناء تغطيته الأحداث الميدانية في قطاع غزة.

15-5-2021: أصيب الصحفي معين الضبة بشظية في وجهه إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الجلاء وسط مدينة غزة.

16/5/2021: أصيب الصحفي علاء سلامة، مراسل قناة "فلسطين اليوم" بجروح في يده اليمنى وقدمه بشظايا الصواريخ التي سقطت على البنايات السكنية المجاورة لقناة "فلسطين اليوم"، وتسبّب عصف القصف بتشقّقات في أجزاء من مكتب القناة".

19/5/2021: أصيب مصوّر وكالة "الأناضول" التركية محمد دحلان، بجروح ورضوض بأنحاء جسمه، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بأحد البيوت في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وتجدّد القصف خلال تواجده في المكان.

20/5/2021: أصيب الصحفي حاتم عمر، مصوّر وكالة "أنباء الصين" ، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بأحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتجدّد القصف خلال تواجده في المكان.

استهداف المقار الإعلامية

وفي جانب استهداف المقار الإعلامية في القصف الاحتلالي الوحشي على غزة، يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين ووسائل الإعلام،

فقد دمرت طائرات الحرب الإسرائيلية أكثر من 47 مؤسسة إعلامية ما بين كلي وجزئي، فيما دمرت أكثر من 12 مؤسسة وشركة إنتاج إعلامي وفني ومطابع ودور نشر.

تضرر بشكل كلي

برج الجوهرة:( صحيفة فلسطين، تلفزيون trt التركي، وقناة تلفزيون المملكة الاردنية، فضائية النجباء، فضائية الاتجاه، وكالة سبق، فضائية الكوفية، ووكالة "APA" المحلية للتصوير، وتلفزيون سوريا، وقناة روسيا اليوم، ووكالة الوطنية، إذاعة الصحفي الصغير للأطفال ونادي الصحفي الصغير).

برج الشروق:( شركة غزة لإعلام pop، جريدة الحياة الجديدة، مركز غزة للإعلام، شركة الميادين للإعلام، قناة القدس اليوم، مرئية القدس، اذاعة الأقصى، اذاعة الاقصى مباشر، إذاعة أطياف، شبكة الأقصى الإعلامية، مركز هلا فلسطين، والتلفزيون "العربي"، (قناة روسيا اليوم، التلفزيون الالماني ZDF، تلفزيون دبي، قناة روسيا اليوم بالانجليزية، قناة الجزيرة الانجليزية، قناة برس، قناة دبي 12، مؤسسة طيف الإعلامية، مؤسسة هنا القدس الاعلامية، شركة فلسطين للانتاج الإعلامي)

عمارة الوليد: مكتب الصحفي مثنى النجار الخاص بشركة ريكورد، ومكتب الصحفي معتصم مرتجى، و مؤسسة "آيديا" للإنتاج الإعلامي للمصور الصحفي مؤمن قريقع.

برج الجلاء: قناة الجزيرة، والجزيرة مباشر، واسوشيتد برس( AP)، وصوت القدس ، إذاعة صوت الاسرى، ومقر ثاني لفضائية القدس اليوم.

عمارة كحيل: مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر، مكتبة رؤية للطباعة والنشر، مكتبة اقرأ للطابة والنشر.

تضرر بشكل جزئي:

برج السوسي: تضرر بشكل جزئي شركة "عالم نيوز"

برج رؤية: تضرر بشكل جزئي ووكالة "مصدر الإخبارية"

مكاتب مركز تطوير MDC مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت

مبنى قناة " فلسطين اليوم"،

مكتب فلسطينيات ووكالتها "نوى" الإخبارية

بمركز غزة للصحافة ولحرية الإعلام

بالتفاصيل:

11-5-2021: طائرات الاحتلال تدمر العديد من المؤسسات الإعلامية المتواجدة في برج الجوهرة والذي تم استهدافه وتدميره من بينهم صحيفة فلسطين، تلفزيون trt التركي، وقناة تلفزيون المملكة الاردنية، فضائية النجباء، فضائية الاتجاه، وكالة سبق، فضائية الكوفية، ووكالة "APA" المحلية للتصوير، وتلفزيون سوريا، وقناة روسيا اليوم، ووكالة الوطنية، إذاعة الصحفي الصغير للأطفال ونادي الصحفي الصغير ، ما أدى إلى تضرّر وتلف جميع المعدات من أجهزة بثّ فضائي واستوديوهات.

12-5-2021: طائرات الاحتلال تدمر العديد من المؤسسات الصحفية المتواجدة في برج الشروق والذي تم تدميره بالكامل ويحتوى على العديد من المؤسسات الصحفية ابرزها شركة غزة للإنتاج pop، جريدة الحياة الجديدة، مركز غزة للإعلام، شركة الميادين للإعلام، قناة القدس اليوم، مرئية القدس، اذاعة الأقصى، اذاعة الاقصى مباشر، إذاعة أطياف، شبكة الأقصى الإعلامية، مركز هلا فلسطين، والتلفزيون "العربي"، (قناة روسيا اليوم، التلفزيون الالماني ZDF، تلفزيون دبي، قناة روسيا اليوم بالإنجليزية، قناة الجزيرة الانجليزية، قناة برس، قناة دبي 12، مؤسسة طيف الإعلامية، مؤسسة هنا القدس الاعلامية، شركة فلسطين للإنتاج الاعلامي)

12-5-2021: تضررت شركة "عالم نيوز" المتواجدة في برج السوسي، والذي تم تدمير طابقين فيه.

12-5-2021: تضررت ووكالة "مصدر الإخبارية" في برج الرؤية جراء تدمير المقرات الأمنية القريبة من البرج غرب مدينة غزة.

13-5-2021: تم استهداف (عمارة الوليد ) بغزة التي يتواجد فيها مكاتب عدد من الصحفيين من بينهم مكتب الصحفي مثنى النجار الخاص بشركة ريكورد ومكتب الصحفي معتصم مرتجى ، و مؤسسة "آيديا" للإنتاج الإعلامي للمصور الصحفي مؤمن قريقع، وتدميرها بشكل كامل العمارة مكونة من 6 طوابق .

5-52021: قصف برج الجلاء الذي يضم العديد من المؤسسات الصحافية المحلية والدولية والعربية من ضمنها قناة الجزيرة والجزيرة مباشر وصوت القدس وإذاعة صوت الاسرى، واسوشيتد برس( AP)، ومقر ثاني لفضائية القدس اليوم.

15-5-2021: تضرر مكاتب مركز تطوير MDC مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت في مدينة غزة جراء تدمير برج الجلاء اليوم وقصف برج الجوهرة قبل ثلاثة ايام.

16/5/2021: تضرر مبنى قناة " فلسطين اليوم"، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدداً من البنايات المأهولة وسط مدينة غزة، والقريبة من مقرّ قناة "، كما وأصيب مراسل القناة علاء سلامة بجروح في يده اليمنى وقدمه بشظايا الصواريخ التي سقطت على البنايات السكنية المجاورة لقناة فلسطين اليوم، وتسبّب عصف القصف بتشقّقات في أجزاء من مكتب القناة".



17/5/2021: الاحتلال يدمر كل من مؤسسة مشارق لدعاية والاعلان والمجال الإنتاج الاعلامي و الفلسطينية للطباعة والاعلان، مطبعة تفعيل، شركة فلكس، شركة ادمارك، مكتبة ومطبعة النهضة خلال قصفه لعمارة الأوقاف غرب مدينة غزة.

17/5/2021: تضرر مكتب فلسطينيات ووكالتها "نوى" الإخبارية جراء قصف الاحتلال مبنى فيصل الشوا مقابل عيادة الرمال بشارع الوحدة.

18/5/2021: أضرار لحقت بمركز غزة للصحافة ولحرية الإعلام نتيجة استهداف منزل في شارع الدحدوح.

18/5/2021: قصفت طائرات الاحتلال عدد من المكاتب ودور النشر جراء قصف عمارة كحيل بشارع الثلاثيني غرب مدينة غزة، ومن ضمنها مكتبة سمير منصور للطباعة، مكتبة رؤية، مكتبة اقرأ

تضرر منازل الصحفيين

إلى ذلك تعرض أكثر من 22 منزلاً للصحفيين والإعلاميين واكثر من 5 مركبات للصحفيين، منهم تنوعت ما بين تدمير بشكل كامل، وتضرر جزئي جراء استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر منازل الصحفيين، أو خلال استهداف منزل أو مقار بالقرب من منازلهم .

بالتفاصيل:

12-5-2021: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل مقدّم البرامج في إذاعة "وطن" المحلية الصحافي عبد الحميد عبد العاطي، في شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابته برضوض في كافة أنحاء جسده نتيجة قوة القصف الذي قذفته نحو مترين و تضرّر منزله بشكل كبير.

12-5-2021: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل مسؤول الضغط والمناصرة والإعلام في المجلس النرويجي للّاجئين الصحافي يوسف حمّش، ما أدى إلى أضرار بالغة فيه، ولم يُصب بأي أذى مع أفراد عائلته.

12-5-2021: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل الصحفي الحرّ سامح المدهون، ما ألحق أضراراً بالغة بالمنزل.

12-5-2021: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل الإعلامي ماجد حبيب المحاضر في جامعة الاقصى، مما أدى لتضرر منزله.

12-5-2021: قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزل الصحافية يسرى العكلوك، مما أدى الى استشهاد زوجها وتضرر منزلها.

13-5-2021: قصفت منزل الصحافي الحرّ محمد الحداد في حي تل الهوى غربي مدينة غزة.

15/5/2021: تعرّض منزل الصحافية الحرّة رفيف عزيز في حي الصبرة وسط مدينة غزة لأضرار بالغة بعد قصف عدد من المنازل القريبة منه.



15/5/2021: تضررت شقة مراسل قناة "الميادين" أحمد غانم ، وشقة مراسل مركز "سكايز" محمد عثمان جراء قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برج القاهرة السكني غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ.

16-5-2021: دمرت طائرات الاحتلال الحربية، شقة سكنية تعود للصحفي علاء شمالي، وهو مصور رياضي لدى صحيفة فلسطين، بشكل كامل جراء تدمير عمارة انس بن مالك بشارع اليرموك بمدينة غزة.

16/5/2021: أصيب منزل الصحافي الحرّ علي دولة بأضرار بالغة، جراء قصف الاحتلال لبعض المنازل القريبة من بيته بمدينة غزة.

16/5/2021: تضرر منزل الصحفي والكاتب الحرّ ناصر عطالله وزوجته الصحافية في وكالة "نوى" الإخبارية المحلية إسلام الأسطل في خانيونس جنوبي غزة بعد سقوط شظايا بمنزله أدت لتحطيم الجدران والنوافذ، جراء استهداف الطائرات الحربية لمنطقة زراعية بجوار منزله.

17/5/2021: تعرض منزل الصحفي محمد المصري للتدمير خلال قصف قوات الاحتلال لمنازل المدنيين الآمنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

17/5/2021: تضرر سيارتين تابعتين للمكتب الإعلامي الحكومي جراء قصف عمارة الشوا -فيصل في شارع الوحدة بمدينة غزة

17/5/2021: تضرر سيارة كل من الصحفي عماد عيد مدير مكتب قناة المنار، و عبد الناصر ابو عون بعد استهداف عمارة الشوا فيصل المحاذية لمكتبهم.

17/5/2021: تضرر بشكل جزئي منزل الصحافية سمر أبو عوف خلال قصف الاحتلال منزلا بالقرب من بيتها بشارع الحدة وسط مدينة غزة.

19/5/2021: تضرّر منزل كُلّ من منسقة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافية مايسة السلطان خلال قصف الاحتلال لمنازل المواطنين شمال قطاع غزة

19/5/2021: تضرر منزل المدير التنفيذي لمؤسسة "أمواج" الإعلامية الرياضية الصحافي ماهر حميد، جرّاء القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

20/5/2021: تضرّرت منازل كُلّ من الصحافية الحرّة إسلام الأسطل وزوجها الكاتب ناصر عطالله، تضرّر منزل الصحافية إسلام الأسطل وزوجها الكاتب ناصر عطالله في خانيونس للمرة الثانية جرّاء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية.

20/5/2021: تضرر منزل نقيب الصحافيين تحسين الأسطل جرا قصف الاحتلال لأحد المنازل القريبة من منزله في خانيونس.

20/5/2021: دمرت طائرات الاحتلال منزل الصحافية الرياضية في موقع "سام سبورت" سمر الحملاوي، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف الطيران الإسرائيلي المنطقة بصاروخين، ما أدى إلى تدمير منزاهم بشكل كامل.

20/5/2021: دمرت طائرات الاحتلال منزل المحرّر الصحافي في "المركز الفلسطيني للإعلام" محمود بريص في خانيونس جرّاء قصف منزل ملاصق لمنزلهم ، وأصبح غير صالح للسكن.

لجنة دعم الصحفيين

الاثنين 24-5-2021م