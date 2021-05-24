مئات اليمنيين يتظاهرون في محافظة أَبْيَن نصرة للقدس والأقصى

تظاهر مئات اليمنيين، اليوم الإثنين، بمحافظة أبين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرةً لمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقالت وسائل إعلامية، أن المئات من أبناء زنجبار بالمحافظة، جابوا شوارع المدينة مرددين شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لصمود المقاومة وانتصارها.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس" و"فلسطين تقاوم وتنتصر" و"القدس عربية رغمًا عن أنف بني صهيون"، وغيرها.

كما أدان المتظاهرون، سياسية التهجير القسري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، رافضين كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

وبعد عدوان استمر 11 يوما على غزة، بدأ فجر الجمعة، وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بالقطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا بجانب أكثر من 8900 مصاب، فضلًا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعدد من المصانع والمرافق اقتصادية.