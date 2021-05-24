وزير الخارجية المصري يصل رام الله ويجتمع بالرئيس عباس

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، مدينة رام الله، قادما من العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن "شكري وصل رام الله على متن مروحية أردنية قادما من عمان".

وفور وصول الوزير المصري "بدأ اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية".

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"إسرائي"، تبعه وصول وفد من المخابرات العامة المصرية قطاع غزة الجمعة، ومشاورات مع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله السبت.

وفي وقت سابق الإثنين، التقى شكري في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وحذر الوزيران من انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية مجددا، وأكدا استمرار التنسيق بينهما لإيجاد أفق سياسي لحل القضية.

واعتبر شكري في مؤتمر صحفي "ما تقوم به "إسرائيل" في الضفة الغربية يحتم على مصر التواصل مع الأردن"، لافتا إلى "أهمية بلورة موقف دولي لتثبيت التهدئة".

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا بجانب أكثر من 8900 مصاب، فضلًا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعدد من المصانع والمرافق اقتصادية.