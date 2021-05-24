"الأونروا" تقرر استئناف الدوام للهيئات التدريسية ابتداء من يوم غدا الأربعاء

قرر رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث فريد أبو عـاذرة، اليوم الأثنين، استئناف الدوام لمديري المدارس و الكتبة و الأذنة ابتداء من يوم غدً الأربعاء الموافق 26 / 5 / 2021.

وأوضح أبو عاذرة أن الدوام سيكون من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة و ذلك بهدف تجهيز المدارس و تهيئتها، وحصر الأضرار و متابعة عمليات الصيانة، والتأكد من خلوها من أي مخاطر.

وبين أن دوام مديري المدارس والهيئات التدريسية سيكون من الساعة الثامنة و حتى الساعة الثانية عشرة وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 29 / 5 / 2021 على النحو التالي :

- المدارس التي تعمل فترة صباحية تدوام أيام السبت و الاثنين و الأربعاء.

- المدارس التي تعمل فترة مسائية تدوام أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس.

وأضاف :" ينفذ الزملاء المرشدون خطة تدريبية تشمل جميع موظفي برنامج التعليم بهدف التدريب على التعامل مع الضغوط و كيفية تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للطلاب".

ولفت إلى أن مركز التطوير في الوكالة يقوم بإعداد خطة شاملة لفترة التعليم المدمج و التقويم المناسب للفصل الثاني و نشرها، و سيقوم المختصون التربويون بمشاركتها مع السادة مديري المدارس و الهيئات التدريسية.

وأكد أن "الاونروا" ستدرس بإيجابية أي قرار لبدء العام الدراسي القادم في موعد مبكر.