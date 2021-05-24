الاتحاد الفلسطيني يعلن تحديد موعد استئناف الدوري في غزة

عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، جلسة مهمة قرر في نهايتها تحديد يوم 19 يونيو/ حزيران المقبل موعداً لانطلاق مرحلة إياب من دوري الدرجات " الممتازة والأولى والثانية".

وانتهت مرحلة الذهاب من الدوري العام الممتاز لأندية قطاع غزة، بتصدر نادي شباب رفح برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد خانيونس الوصيف وصاحب المركز الثاني.

في ذات السياق، قرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة 2020/2021، وذلك بسبب تأخر الموسم واستمرار جائحة كورونا.

كما تقرر تحديد موعد قرعة دوري الدرجة الثالثة يوم السبت 29/5/2021 بمقر الاتحاد، على أن ينطلق الدوري يوم السبت الموافق 19 حزيران/ يونيو المقبل.