الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 25/5/2021.

وأوضحت الداخلية في بيان لها ، أن السفر سيكون للحافلتين السابعة والثامنة من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2021/19).

وطالبت الوزارة الاسماء الواردة اسمائهم في الكشوفات بضرورة إجراء فحص كورونا اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الثالثة حتى الخامسة) سيكون غداً الثلاثاء، منوهًة إلى، أن إجراء فحص كورونا للحافلة السادسة يوم الأربعاء.

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