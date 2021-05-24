يبحث المتابعون عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 الجديد على القمرين الصناعيين نايل سات وعربسات، حيث يحظى تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 الجديد، باهتمام بالغ وننشر لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التردد الجديد.

وازدادت عملية البحث عبر الانترنت على تردد القناة بعدما قررت ادارة القناة تغيير ترددها واستبداله بتردد جديد مما جعل متابعي القناة وهم بالملايين للبحث عن ترددها الجديد.

ونقدم لكم التردد الجديد لتتمكنوا من ضبط الريسيفر بالتردد الجديد والاستمتاع بمشاهدة برامج القناة الأكثر شهرة في العالم.

وتقدم قناة ناشونال جيوغرافيك العديد من البرامج الشيقة والمفيدة والتي تزيد من ثقافة المشاهدين ومن هذه البرامج: برنامج أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

برنامج هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

برنامج أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

برنامج أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

برنامج صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

برنامج عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

برنامج أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 الجديد

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.