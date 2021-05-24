للمرة الثالثة.. الاحتلال يُمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب

مَدَدت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا المحتلة، اليوم الاثنين4/5/2021 اعتقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لطلب النيابة الإسرائيلية بتمديد اعتقال الخطيب 5 أيام، وتقديم لائحة اتهام ضده بحجة "التحريض".

وتزامناً مع الجلسة تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة منددين باعتقال الشيخ الخطيب، وهتفوا بعبارات تضامنية معه.

وكانت محكمة الاحتلال في حيفا قد مددت، يوم الخميس الماضي اعتقال الخطيب لمدة أربعة أيام وسبقها يوم السبت بالتمديد لمدة 5 أيام.

واعتقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 مايو/ أيار الحالي، من منزله في كفر كنا وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل الشيخ كمال إماماً وخطيباً له.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الخطيب، إنّ ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني.

وصعد الاحتلال من ملاحقة الحركة الإسلامية في الداخل المحتل منذ سنة 2003، لثنيها عن الدفاع عن الثوابت الوطنية وعن المسجد الأقصى والقدس والشيخ جراح، وأهل في غزة.

ويحاول الاحتلال أن يرهب الفلسطينيين في الداخل المحتل حتى لا يستمروا في نهجهم الوطني ودفاعهم عن المقدسات.