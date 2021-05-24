مجموعة بنك فلسطين تُطلق حملة لحشد الدعم والتبرعات لإغاثة المتضررين

أعلن هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين المالية عن اطلاق حملة كبيرة تحت عنوان "فلسطين في القلب.. سوا نتبرع، سوا نبنيها"، وذلك لحشد الدعم والتبرعات لإغاثة أهلنا المتضررين جراء العدوان الأخير على فلسطين. مشيراً الى أن المجموعة ستسخر كامل إمكانياتها وعلاقاتها ونوافذها الإعلامية والإعلانية، ومنصاتها الإلكترونية والمصرفية لاستقبال تبرعات المواطنين والعملاء والمغتربين.

وقال الشوا بأن المجموعة ستبذل جهوداً كبيرة عبر شبكة علاقاتها الدولية والعربية لحشد الدعم والمؤازرة من أجل توفير ما يمكن لإغاثة المتضررين جراء الأحداث الأخيرة، لا سيما في الحرب الأخيرة على أهلنا في قطاع غزة. ومساندة العمليات الإغاثية العاجلة لأهلنا في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة. وكشف الشوا عن أن مجموعة بنك فلسطين باشرت فعلياً بعمليات الإغاثة لمراكز الإيواء منذ يوم الخميس الماضي، حيث شكلت فرقاً تطوعيةً من موظفيها، قاموا بتوزيع كميات كبيرة من المياه العذبة ومياه الشرب في مراكز الإيواء الموزعة على 59 مدرسة تشمل 70 ألف نازح ممن تركوا بيوتهم المدمرة. معبراً عن حزنه للخسائر البشرية والأطفال والنساء والشيوخ الذين راحوا ضحايا هذا العدوان، داعياً بالرحمة للشهداء والسلامة والشفاء للجرحى والمصابين، وأن يتعافى الوطن وينعم بالحرية والإستقلال.

وأكد الشوا على أن دعم مجموعة بنك فلسطين للجهود الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية في فلسطين، لن تقتصر على التبرعات المالية من المجموعة، بل سيضاف اليها العمل على حشد موارد مالية إضافية من شركاء محليين ودوليين وعرب، من أجل توجيهها لإغاثة المتضررين، والمساهمة في تخفيف الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بكافة مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في جميع أنحاء الوطن، وبما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لإنجاح الجهود الإنسانية وتمكن قطاع غزة من النهوض ثانية.

وأوضح الشوا بأن الحملة تأتي انطلاقاً من قيم المجموعة الإنسانية والوطنية، ودورها الريادي والإجتماعي تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم. كجزء من برنامج متكامل بالشراكة مع مجموعة من المنظمات المحلية كمؤسسة "التعاون" ومؤسسات دولية عاملة على الأرض، وهي منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، ومنظمة مجتمعات عالمية Global Communities. حيث سيتم تطوير وتصميم آليات لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في كل المناطق لتعزيز صمودهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، وتوجيه الأموال بالشراكة مع هذه المنظمات.

من ناحية أخرى، فقد أكد الشوا بأن المنصات الإلكترونية المصرفية التابعة لمجموعة بنك فلسطين كـ "تطبيق بنكي ع موبايلي، والإنترنت البنكي للشركات والأفراد، وتطبيق موبايل بانك التابع للبنك الإسلامي العربي، وتطبيق المحفظة الإلكترونية التابعة لشركة PalPay، ونقاط البيع الإلكترونية، والصرافات الآلية" أصبحت جاهزة لاستقبال التبرعات، فيما يستطيع العملاء والمواطنين على حد سواء التبرع وتقديم الدعم لأهلنا من خلال الحملة. حيث تم فتح حساب مصرفي خصص لذلك، حيث سيتم استقبال التبرعات عبره من داخل فلسطين وخارجها.

ودعا هاشم الشوا أبناء شعبنا للمبادرة والتبرع عبر المنصات التي وفرها البنك. مشدداً على أن ذلك بكرس قيماً سامية، ويؤكد على أهمية تكاتف أبناء شعبنا كصف واحد في ظل الأزمات والظروف الصعبة.

النوافذ والمنصات التي يمكن التبرع من خلالها



