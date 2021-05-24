هل ستقرر "الاونروا" انهاء العام الدراسي كالحكومة؟

تواصل دائرة التعليم في الاونروا اليوم الاثنين 24/5/2021 اجتماعها لبحث مصير العملية التعليمة في ظل الدمار الشامل بعد العدوان "الاسرائيلي" الذي استمر لـ11 يوماً.

وافاد مراسلنا ان اجتماع الاونروا، متواصل لبحث استمرار دوام المدارس من عدمه ، وخاصة بعد قرار التعليم بغزة بالأمس بإنهاء العام الدراسي من الصف الاول الاساسي وحتى الحادي عشر.

وكانت وزارة التعليم بغزة قررت انهاء العام الدراسي ، دون عقد الامتحانات النهائية .

وبينت الوزارة خلال بيان لها انها ستقوم باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021.

أوضحت انه سوف تعلن الوزارة لاحقاً عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال إن 27 طالبا استشهدوا خلال العدوان المتواصل على شعبنا، 22 منهم في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة.

ويشار الى ان العديد من المدارس في غزة تحولت الى مراكز للإيواء، الامر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية، لافتا الى قرار بالخصوص سيصدر خلال الأيام المقبلة.