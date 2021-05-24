أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري24/5/2021

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الاثنين 24/5/2021 استقراراً ، في حين سجل اليورو ارتفاع طفيف مسجلا 162.91 دينار للشراء و162.97 دينار للبيع.

هبط اليورو إلى 210.24 دينار للشراء، و213.68 دينار للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري مسجلا 133.34 دينار للشراء و133.35 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 175 دينارا للشراء و179 دينارا للبيع.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 23 مايو 2021

أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأحد 23 مايو 2021.. الأخضر مستقر

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 189.03 دينار للشراء 189.10 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ الإسترليني 230.71 دينار للشراء و 236.54 دينار للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 36.29 دينار للشراء و36.30 دينار للبيع. وفي السوق السوداء سجل 44 دينارا للشراء و46.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 35.58 دينار للشراء و35.59 دينار للبيع، بينما استقر في السوق السوداء عند 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع.

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك المركزي الجزائري نحو 442.02 دينار، بينما استقر سعر البيع عند 444.25 دينار. وبالسوق السوداء سجل نحو 598.91 درهم للشراء و605.56 درهم للبيع.