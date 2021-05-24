تراجع الدولار الأمريكي في مصر اليوم الاثنين 24/5/2021-ارتفاع الجنيه

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في مصر اليوم الاثنين 24/5/2021 ، تراجعاً وسط ارتفاع الجنيه المصري، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدولار وفقا للبنك الأهلي المصري إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) تراجع سعر الدولار إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس.

وحقق الجنيه المصري رغم تداعيات الجائحة استقرارا أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر منذ يونيو/حزيران الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

سعر اليورو الأوروبي تراجع لدى البنك المركزي المصري إلى 19.02 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، أمس.

في حين تباين سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري حيث سجل 22.09 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري إلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، أمس.

وتباين سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي حيث سجل 51.91 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، مقابل 51.89 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، أمس.