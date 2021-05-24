اشتية : قطاع غزة يحتاج إلى إغاثة فورية وإعادة الإعمار يجب ان يكون ضمن أفق سياسي



أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين 24/5/2021 ، أن قطاع غزة يحتاج إلى إغاثة فورية وبرنامج تنموي لخلق فرص عمل وإنعاش اقتصادي.

وقال اشتية في كلمته خلال بداية جلسة الحكومة ،" نحتاج إلى مسار سياسي جدي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة" ، مطالباً بضرورة اطلاق مبادرة سياسية تستند إلى الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.

وشدد على ضرورة ان ترفع "إسرائيل" الحصار عن قطاع غزة لإتاحة إعادة الإعمار ، موضحاً انه يجب أن تتم عملية إعادة الإعمار بأفق سياسي لضمان عدم تكرار الدمار والعدوان مرة أخرى

وتابع : نرى مصر وقطر والدول العربية وأوروبا وواشنطن والأمم المتحدة شركاء في إعادة إعمار غزة ، موضحاً ان قطاع غزة يحتاج إلى إغاثة فورية وبرنامج تنموي لخلق فرص عمل وإنعاش اقتصاده.