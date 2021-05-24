كورونا بغزة: حالة وفاة و(272) إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/5/2021، حالة وفاة و(272) إصابة جديدة بعد اجراء 685 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 480 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 106994 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2303 حالة، واجمالي المتعافين ،103687 حالة ، واجمالي الوفيات 1004 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 126 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 81 حالة.

وبشأن التطعيمات، فقد بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38841 شخص.