أبو تريكة يُعلق بعد رفع "محرز" العلم الفلسطيني

رفع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، العلم الفلسطيني بعد فوز فريقه على ايفرتون بخمسة أهداف دون رد، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، فيما تفاعل مستخدمو الشبكات الاجتماعية مع تعليق نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة على اللفتة

وبحسب موقع CNN بالعربية ، فقد قوبلت لفتة رياض محرز بترحيب من معجبيه ومشجعي كرة القدم العرب

وقال أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي للمباراة عبر شبكة Bein Sport الرياضية، إن فترة الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أظهرت لنا معادن النجوم

وأضاف أبو تريكة: المواقف الإنسانية فقط هي ما تبقى، أنت لست لاعب كرة فقط، أنت لازم تتحول من نموذج في مجال شغلك لقدوة وصاحب رسالة

وتابع أبو تريكة: معلش السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، آه استديو رياضي، إنما إحنا مش استديو رياضي بس، يعني يبقى عندي حرب على إخواتي ولا أساندهم حتى بالكلمة ربنا أعطاك اسم وشهرة وفلوس، عملت إيه؟! سيبك من كلام الناس، ارضي ضميرك

ومضى أبو تريكة، قائلا، إن فترة العدوان "الإسرائيلي" كشفت الوجه المشرق للرياضيين

وربط معلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين تصريحات أبو تريكة بشأن رفع رياض محرز العلم، ونجم ليفربول المصري محمد صلاح

وقال أحدهم: التعليق لرياض محرز والرسالة لمحمد صلاح ، في إشارة ما أخذه البعض على صلاح، واعتبارهم أنه لم يعبر عن موقف تضامني واضح مع الفلسطينيين خلال أحداث العنف بينهم وإسرائيل